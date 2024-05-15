Baza: военный взорвал страйкбольную гранату в подмосковном военкомате

32-летний военнослужащий приехал в подмосковный военкомат для продления больничного. Внезапно мужчина достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в коридоре учреждения, сообщает Baza .

Военный служил по контракту в зоне спецоперации. В марте 2024 года он был ранен.

В военкомат в Раменском он прибыл, чтобы продлить военный лист. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян. Его задержали и доставили в полицейский отдел.

Ранее игрушечный брелок-граната взорвался у девятилетнего ребенка на рынке в Москве. Взрыв произошел в момент, когда мальчик взял в руки подарок родителей.