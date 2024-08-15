Baza: военная полиция разыскивает сбежавшего с СВО убийцу трех человек

50-летний Юрий Метелица был отправлен на СВО из исправительной колонии № 3 Рязанской области, где отбывал срок за убийство трех человек. Мужчина сбежал из отряда, и его разыскивает военная полиция, сообщает Baza .

Метелица был фигурантом дела об убийстве предпринимателя Михаила Вюнша, которое было совершено в 2002 году. По версии следствия, бизнесмена «заказал» его партнер. Убийство готовили пять человек, в числе которых был Метелица.

Злоумышленники собрали взрывное устройство и замаскировали его под дорожный столб. Когда Вюнш проезжал мимо, устройство сдетонировало. Погиб сам бизнесмен, его водитель и охранник.

Метелица сбежал от правосудия и 15 лет скрывался под вымышленным именем и с поддельными документами, тогда как его подельники были арестованы. Его разыскали только в 2017 году, а еще через год приговорили к 15 годам лишения свободы.

В мае 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. А недавно дочь Метелицы уведомили о том, что ее отец самовольно покинул расположение отряда Z. Он сбежал с СВО, и теперь мужчину вновь разыскивают. О его местоположении ничего неизвестно.