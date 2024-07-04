Baza: в Москве задержали мужчину, так как думали, что он снимает военкомат

В столице задержали мужчину, который снимал на видео военкомат. Как выяснилось, он искал табачный ларек, сообщает Baza .

33-летний Олег приехал в Перово к своей девушке. Вечером у него закончились сигареты. Мужчина решил сходить в магазин за табаком. Девушка объяснила любимому дорогу, однако Олег потерялся в незнакомом районе. Чтобы найтись, житель начал отправлять фотографии и видеосообщения возлюбленной. В этот момент мужчину задержали.

По словам Олега, во время опроса он не знал, что рядом с ларьком находится военкомат.

После того, как мужчина показал полицейским свои переписки, его отпустили.