В Крыму женщина хотела покончить с собой, но случайно подорвала дом и выжила
В Крыму 48-летняя Елена рассказала правоохранительным органам, что хотела покончить с собой из-за долгов, но случайно вместо этого подорвала целый дом, из-за чего умерла другая женщина, сообщает Baza.
Инцидент произошел 22 июля во Владиславовке. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома, в котором проживала Елена. Женщина, пытавшаяся совершить суицид, выжила, но получила ожоги площадью 25–30% тела.
Также пострадал 60-летний сосед Елены. Его госпитализировали с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой головы.
Из-за взрыва погибла 82-летняя пенсионерка, которая проживала в этом же доме.