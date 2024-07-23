В Крыму женщина хотела покончить с собой, но случайно подорвала дом и выжила Происшествия сегодня в 18:23

В Крыму 48-летняя Елена рассказала правоохранительным органам, что хотела покончить с собой из-за долгов, но случайно вместо этого подорвала целый дом, из-за чего умерла другая женщина, сообщает Baza.

Инцидент произошел 22 июля во Владиславовке. Взрывная волна обрушила крышу одноэтажного многоквартирного дома, в котором проживала Елена. Женщина, пытавшаяся совершить суицид, выжила, но получила ожоги площадью 25–30% тела. Также пострадал 60-летний сосед Елены. Его госпитализировали с переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой головы. Из-за взрыва погибла 82-летняя пенсионерка, которая проживала в этом же доме.