Baza: в Дагестане школьник пытался убить полицейского, пока его везли в участок

16-летний дагестанский школьник попытался зарезать полицейского, пока ехал с ним в машине в участок, сообщает Telegram-канал Baza .

Подростка везли в машине в отдел полиции в Сергокале. Его нужно было оформить за административное правонарушение. В дороге школьник внезапно достал нож и напал на водителя. Злоумышленник попытался выхватить у него оружие из кобуры, но ему помешали.

Жизни полицейского, получившего два удара ножом в грудь и плечо, ничего не угрожает.

К административному делу у подростка добавилось и уголовное. Его возбудили за посягательство на жизнь полицейского.