Baza: студент в Твери готовился к массовому убийству

В Твери силовики задержали 16-летнего студента колледжа, его подозревают в подготовке к массовому убийству одногруппников и педагогов, сообщает Baza .

Юноша учится в Тверском технологическом колледже на первом курсе. Его отношения с одногруппниками не складывались. Поэтому, как считают следователи, он решил устроить массовый расстрел.

Студент начал искать в Сети информацию о получении разрешения на оружие, выбирал винтовку. В истории браузера специалисты нашли много тематических запросов. Он хотел приобрести «бюджетную винтовку для начинающих», искал сведения о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии, а еще запрашивал различные видеоролики о расстрелах, снятые от первого лица.

Еще юноша составил список обидчиков. Несколько дней назад злоумышленник отправил данный список одногруппнику, который был в нем. Из-за этого поступка следователи узнали о планах студента.

На допросе он сознался в планируемом расстреле. Юношу направили на лечение в психоневрологический интернат.

По мнению следователей, злоумышленник готовился к теракту. Он приобрел противогаз, тактический шлем и камуфляжную одежду. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к теракту».