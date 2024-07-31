Baza: строящаяся школа за почти миллиард рублей загорелась в Краснодарском крае

В Краснодарском крае внезапно загорелась недостроенная школа, на строительство которой потратили порядка миллиарда рублей, сообщает Baza .

Инцидент произошел в станице Тбилисской. В строящемся учебном заведении загорелась кровля на площади 1900 кв. м. Причины пожара уточняются.

По данным SHOT, в результате возгорания пострадал один рабочий. Он находится под наблюдением медиков.

Отмечается, что на возведение школы с 2021 года было потрачено 816 миллионов рублей. Строительство должно было закончиться давно, но работы все еще не завершили.