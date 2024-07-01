Baza: мужчина в Москве держит ребенка в заложниках и угрожает покончить с собой
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Неадекватный мужчина забаррикадировался в московской многоэтажке. Он держит в заложниках восьмилетнего ребенка и угрожает покончить с собой, сообщает Baza.
В данный момент мужчина с ребенком стоит на подоконнике многоэтажки на улице Старый Гай в районе Вешняки.
По словам очевидцев, он угрожает покончить с собой. Мужчина находится в неадекватном состоянии.
Оперативные службы уже выехали на место происшествия.