Baza: два дрона атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае
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В Тихорецке Краснодарского края два беспилотника напали на электроподстанцию, сообщает Baza.
Атаку провели в районе 3 часов утра в пятницу.
В результате нападения на подстанции загорелась обмотка трансформатора. Еще повреждены четыре выключателя.
По предварительной информации, работа электроподстанции не нарушена. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что за минувшую ночь над Краснодарским краем сбили четыре дрона ВСУ.