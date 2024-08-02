сегодня в 10:33

Baza: два дрона атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае

В Тихорецке Краснодарского края два беспилотника напали на электроподстанцию, сообщает Baza .

Атаку провели в районе 3 часов утра в пятницу.

В результате нападения на подстанции загорелась обмотка трансформатора. Еще повреждены четыре выключателя.

По предварительной информации, работа электроподстанции не нарушена. Пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщала, что за минувшую ночь над Краснодарским краем сбили четыре дрона ВСУ.