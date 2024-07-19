Бастрыкин ждет доклад по драке между пассажирами Внукова и бойцом ММА

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о мерах реагирования правоохранителей на конфликт, которые произошел в аэропорту Внуково между бойцом ММА Александром Ларкиным и пассажирами, сообщает пресс-служба СК РФ.

По словам Ларкина, сам драку он не начинал, потому что находился на работе: в качестве охранника сопровождал жену и ребенка бизнесмена.

По данным Mash, спортсмен заплатил за гольф-кар 150 тыс. рублей, чтобы с комфортом доставить клиентов к самолету, однако его начали провоцировать.

Четыре мужчины преградили Ларкину дорогу, началась драка.