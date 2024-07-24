сегодня в 11:09

Бастрыкин запросил доклад о проверке поведения агрессивного мужчины в Видном

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проверке поведения агрессивного жителя в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью .

Во дворе дома мужчина пригрозил жителю физической расправой, а также оскорбил его по национальному признаку.

По словам соседей, агрессивный мужчина регулярно провоцирует конфликты с ними.

В ГСУ СК России по Московской области начали процессуальную проверку по факту произошедшего.