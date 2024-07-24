Бастрыкин запросил доклад о проверке поведения агрессивного мужчины в Видном
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о проверке поведения агрессивного жителя в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
Во дворе дома мужчина пригрозил жителю физической расправой, а также оскорбил его по национальному признаку.
По словам соседей, агрессивный мужчина регулярно провоцирует конфликты с ними.
В ГСУ СК России по Московской области начали процессуальную проверку по факту произошедшего.