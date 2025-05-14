Бастрыкин запросил данные по делу о нападении неадеквата на волонтера в Протвине

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил данные о нападении на 53-летнего сотрудника пункта гуманитарной помощи в Подмосковье: пострадавший волонтер получил черепно-мозговую травму, сообщает «Царьград» .

Глава Следкома поручил представить доклад руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Ярославу Яковлеву. Сейчас здоровью волонтера ничего не угрожает.

11 мая пьяный мужчина напал в подмосковном Протвине на волонтера, помогающего бойцам СВО. Он зашел в штаб волонтерского движения и без всякой причины набросился на пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Утром 14 мая преступника задержали: им оказался местный житель 1983 года рождения. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.