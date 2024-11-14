Бастрыкин заинтересовался таксистом, вытолкнувшем участника СВО в Подмосковье

сегодня в 12:38

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации СМИ о противоправных действиях, совершенных в отношении жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ писали, что в горокруге Солнечногорск таксист вытолкнул из автомобиля пассажира, являющегося ветераном спецоперации. Мужчина был ранен в зоне боевых действий.

По данному факту следователи начали расследовать уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК поручил и. о. руководителя СУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела, а таже установленных в рамках работы обстоятельствах случившегося.

Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.