Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за осквернения мемориала в Болгарии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение открыть уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Болгарии вандалы осквернили мемориальный комплекс, который увековечил подвиг моряков-подводников СССР, служивших на подводной лодке «Щ-211» Черноморского флота, а также болгарских подпольщиков в районе Камчии, в окрестностях Варны. Памятник облили краской, а мраморную плиту разбили.

Председатель Следственного комитета дал задачу центральному аппарату ведомства открыть уголовное дело. Вместе с министерством иностранных дел России будут установлены обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мемориал в честь советских подводников установили в 1975 году. Он увековечивает память 42 моряков СССР, которые умерли в феврале 1942 года, когда выполняли боевую задачу в Черном море.