Бастрыкин: для украинских преступников надо создать военный трибунал

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания для украинских преступников военного трибунала по типу Нюрнбергского, сообщает ТАСС .

Он считает, что украинские террористы специально подорвали мост в Брянской области, когда под ним проезжал пассажирский поезд. По словам Бастрыкина, они осознавали, что в транспорте, который движется в сторону Москвы, едут мирные граждане.

«Они знали, что это не военный состав», — сказал СК РФ в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он добавил, что для украинских преступников, которые устраивают подрывы и убивают мирных жителей, должен быть создан военный трибунал. По словам Бастрыкина, он может быть даже международным, с участием других государств.

Глава СК РФ призвал квалифицировать действия украинских террористов как преступления против мира, а также привлекать их к уголовной ответственности по закону международного права. Бастрыкин напомнил, что отдававшие преступные приказы украинцы объявлены в международный розыск.

Ранее в Брянской и Курской области в результате подрыва обрушились мосты. В Брянской области конструкция рухнула на поезд, погибли семь человек.