Банду из 15 человек задержали за экстремистские преступления в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде экстремистское сообщество планировало совершить на территории региона ряд преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды. Их деятельность пресекли правоохранители, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным правоохранителей, группировка находилась под управлением коллегиального органа — совета. У участников было помещение для сбора и своя касса.

В целях реализации своей преступной деятельности члены группировки проводили тренировки и собрания. Они обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ.

Правоохранители установили 15 лиц, в том числе предполагаемого организатора, которые могут быть причастны к деятельности данной экстремисткой группировки. Также правоохранители нашли у участников группировки компьютеры, нацистскую атрибутику, форму вермахта, литературу экстремистского содержания и оружие.

В данный момент уже допрошены предполагаемый организатор и один из членов группировки. В отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.