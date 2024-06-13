Банду адептов АУЕ* ловили в Кузбассе с ФСБ и СОБРом
Банда подозреваемых в вымогательстве из Ленинска-Кузнецкого задержана при поддержке сотрудников ФСБ и СОБР Росгвардии. Предполагаемым создателем криминального коллектива оказался ранее судимый 30-летний местный житель, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.
В Федеральной службе безопасности считают, что задержанные граждане причастны минимум к 4 фактам вымогательства под угрозой применения насилия. Предполагаемый лидер банды, 30-летний кузбассовец, котировал идеологию запрещенного экстремистского движения АУЕ*.
«Данную идеологию он продвигал в преступной группе путем пропаганды криминальных ценностей, неукоснительного соблюдения „воровского кодекса“, асоциальном поведении, ненависти и агрессии в отношении правоохранительных органов и членов общества не поддерживающих данную идеологию», — заявили в ФСБ.
Помимо этого, подозреваемый главарь банды материально помогал людям, которые отбывают наказание в российских колониях.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.