Банду адептов АУЕ* ловили в Кузбассе с ФСБ и СОБРом

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Банда подозреваемых в вымогательстве из Ленинска-Кузнецкого задержана при поддержке сотрудников ФСБ и СОБР Росгвардии. Предполагаемым создателем криминального коллектива оказался ранее судимый 30-летний местный житель, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

В Федеральной службе безопасности считают, что задержанные граждане причастны минимум к 4 фактам вымогательства под угрозой применения насилия. Предполагаемый лидер банды, 30-летний кузбассовец, котировал идеологию запрещенного экстремистского движения АУЕ*.

«Данную идеологию он продвигал в преступной группе путем пропаганды криминальных ценностей, неукоснительного соблюдения „воровского кодекса“, асоциальном поведении, ненависти и агрессии в отношении правоохранительных органов и членов общества не поддерживающих данную идеологию», — заявили в ФСБ.

Помимо этого, подозреваемый главарь банды материально помогал людям, которые отбывают наказание в российских колониях.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.