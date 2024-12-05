сегодня в 17:37

Бандиты чуть не убили электрика в Подмосковье, пытаясь напугать собственника БЦ

В бизнес-центре «Успенский» в Красногорске бандиты напали на электрика, чтобы напугать владельца недвижимости, сообщает Mash .

Злоумышленники пришли в бизнес-центр, чтобы напугать собственника. Это было сделано якобы по заказу Бориса М., который хочет стать совладельцем недвижимости.

Передать требования бандиты решили через первого попавшегося сотрудника. Им оказался электрик. Из-под мужчины выбили стремянку, также его вынудили повисеть, а затем ударили в голову.

На шум, судя по видео с места происшествия, подошел охранники и сотрудники, работающие в бизнес-центре. Они начали уговаривать бандитов прекратить избиение.

У пострадавшего электрика диагностировали сотрясение и несколько травм. Знает ли о происшествии собственник — неизвестно.