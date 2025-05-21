Бандитская группировка устроила стрельбу на свалке Вторчермета

В Екатеринбурге разгорелся криминальный конфликт, связанный с разделом сфер влияния в сфере вывоза мусора, сообщает E1.RU .

На территории свалки в районе Вторчермета произошла вооруженная перестрелка, в результате которой пострадал мужчина — бывший участник специальной военной операции.

По данным источника, инцидент произошел еще 8 мая, однако пострадавший обратился в полицию только 20 мая. Мужчина получил огнестрельное ранение в руку и перелом ноги. В УМВД по Екатеринбургу пока воздерживаются от официальных комментариев, однако подтверждают факт расследования уголовного дела.

По предварительной информации, конфликт возник между преступными группировками, делящими контроль над вывозом отходов в регионе. Этот бизнес традиционно остается одним из самых криминализированных в сфере ЖКХ.

Местные жители отмечают, что в последнее время в районе Вторчермета участились конфликты с применением оружия, что связывают с переделом рынка утилизации отходов. Эксперты не исключают, что за этим могут стоять как местные ОПГ, так и приезжие группировки, пытающиеся закрепиться в прибыльном сегменте.

Пострадавший, чья личность не разглашается, сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время следователи планируют допросить его для уточнения всех обстоятельств инцидента.