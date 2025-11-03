Банда преступников пять лет похищала одежду Versace со склада

В Италии пресечена деятельность преступной группы, на протяжении пяти лет совершавшей хищения одежды со складских помещений Versace. Случайная находка стала отправной точкой для расследования, которое завершилось задержанием, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на La Stampa.

Предварительно известно, что работница компании обнаружила на онлайн-платформе Vinted, предназначенной для продажи и обмена вещами, эксклюзивную толстовку, размер которой был 58-м. Ранее это изделие было утеряно со склада знаменитого итальянского бренда в Новаре, расположенном в области Пьемонт.

Злоумышленники реализовывали похищенную одежду с неснятыми бирками, предлагая цену почти в два раза ниже, чем в розничных магазинах. Кроме того, на продажу было выставлено платье с маркировкой «прототип», которое компания не решилась выпускать в продажу.

В состав банды входило как минимум восемь человек, среди которых трое сотрудников логистической компании, имевших доступ к зоне погрузки. Предположительно, их доход от преступной деятельности мог составить около 2 миллионов евро (187 миллионов рублей) за весь период.

Лидер преступной группы показывал в социальных сетях свой роскошный образ жизни. В гараже, принадлежащем его бабушке, сотрудники правоохранительных органов обнаружили значительное количество похищенных вещей, часы Rolex, а также конверты с наличными средствами.

В настоящее время организатор преступной группы находится под стражей. Членам группировки предъявлены обвинения в совершении организованной кражи и легализации незаконно полученных доходов.

