Банда граффитистов залила перцем семейную пару около Курского вокзала в Москве

Инцидент произошел вечером 11 июня. Подростки разрисовывали переход, а 50-летняя женщина и ее муж, офицер спецслужб в отставке, сделали ребятам замечание. В ответ один из подростков брызнул женщине в лицо из перцового баллончика и сбежал. Компания заранее договорилась встретиться в ближайшем фастфуде.

Но забрызгавший москвичку из баллончика к месту встречи добраться не успел, на выходе его встретили прохожие, также они вызвали полицию.

Пострадавшую увезли в больницу, у нее диагностировали ожог слизистой, на напавшего составили протокол. Парень ранее был судим за порчу городского имущества, а также был участником поножовщины на уличном фестивале Mostick в прошлом году.

С ним рядом был приятель, который влетел в охранника фастфуда и сбежал. На этом парне также есть условный срок, но по другому делу.