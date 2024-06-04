Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье

Члены банды грабителей и угонщиков попытались сбежать из здания Пушкинского суда в Подмосковье, сообщает 360.ru .

На скамье подсудимых находились три человека. Как уточняется, прямо во время вынесения приговора члены ОПГ ломали клетку, в которой находились.

Кроме того, один из преступников даже собирался покончить с собой, а его родня напала на судебных приставов.

Подсудимые обвинялись в том, что угоняли фуры с дорогостоящей бытовой техникой.