Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье
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Члены банды грабителей и угонщиков попытались сбежать из здания Пушкинского суда в Подмосковье, сообщает 360.ru.
На скамье подсудимых находились три человека. Как уточняется, прямо во время вынесения приговора члены ОПГ ломали клетку, в которой находились.
Кроме того, один из преступников даже собирался покончить с собой, а его родня напала на судебных приставов.
Подсудимые обвинялись в том, что угоняли фуры с дорогостоящей бытовой техникой.