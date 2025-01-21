Банда девушек нападает и жестко избивает ногами жителей Белгорода

В Белгороде банда девушек нападает на местных жителей. Злоумышленницы жестоко избивают своих жертв ногами на улицах и в общественных местах, выкладывая видео в соцсетях, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как группа девушек с особой жестокостью избивают свою жертву, которая беспомощно лежит на асфальте. Участники банды наносят сильные удары ногами по лицу и животу жертвы.

По словам белгородцев, зачинщицами драк являются девушки по имени Ангелина и Александра. Они вместе со своими подругами нападают на людей в барах, кафе или на улице.

Местные жители утверждают, что преступницы провоцируют горожан на конфликт, а затем устраивают драку. В момент избиения подруги Ангелины и Александры помогают девушкам таскать за волосы и бить ногами по лицу прохожих, снимая происходящее на камеру.

При этом среди пострадавших есть не только женщины, но и мужчины. У некоторых зафиксированы сотрясение мозга и переломы.