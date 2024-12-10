Балицкий: в Работино нечего восстанавливать

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Поселок Работино в Запорожье нужно строить заново

Поселок Работино в Запорожской области невозможно восстановить после боевых действий, его нужно строить заново, заявил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

«Там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет снести. Если нам поселок нужен там будет, мы построим новый», — сказал глава региона.

Российские военные освободили Работино в мае 2024 года.

Поселок удерживала группировка ВСУ численностью до пяти тысяч человек.