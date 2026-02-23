сегодня в 18:41

Балицкий: после обстрела ВСУ на Запорожье произошли массовые отключения света

Северо-западные районы Запорожской области остались без электричества. Причиной стал артиллерийский удар по объектам энергоснабжения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам. Ремонтные бригады действуют в режиме повышенной готовности.

Ситуация осложняется возможностью новых атак. Эксперты не исключают повторных обстрелов энергетических объектов.

Под угрозой оказалась вся северо-западная часть региона. Власти продолжают следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Запорожье обстреляли автомобиль скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Бригаде медиков удалось покинуть машину и спрятаться в безопасное место.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.