Балицкий назвал причину, почему ряд населенных пунктов Запорожья обесточен
Фото - © Медиасток.рф
В Куйбышевском районе из-за плохой погоды возникли перебои с электричеством в ряде населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, без света остались поселок Камыш-Заря, села Шевченковское, Белоцерковка, Зеленый Гай, Зразковое, Диброва и Верхнедрагунское. Общее количество пострадавших потребителей составляет около тысячи.
Ремонтные бригады немедленно приступили к возобновлению подачи электроэнергии.
В Каменско-Днепровском районе 2416 человек остались без электричества из-за атаки вражеского беспилотника. Остается угроза новых атак. Восстановительные мероприятия будут продолжены после нормализации ситуации.
