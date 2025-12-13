Балицкий назвал причину, почему ряд населенных пунктов Запорожья обесточен

сегодня в 20:41

Балицкий: в ряде населенных пунктов Запорожья нет света из-за погоды

В Куйбышевском районе из-за плохой погоды возникли перебои с электричеством в ряде населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам главы региона, без света остались поселок Камыш-Заря, села Шевченковское, Белоцерковка, Зеленый Гай, Зразковое, Диброва и Верхнедрагунское. Общее количество пострадавших потребителей составляет около тысячи.

Ремонтные бригады немедленно приступили к возобновлению подачи электроэнергии.

В Каменско-Днепровском районе 2416 человек остались без электричества из-за атаки вражеского беспилотника. Остается угроза новых атак. Восстановительные мероприятия будут продолжены после нормализации ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.