Балашихинский отравитель признался еще в двух попытках убийства

25-летний Артем Миссюра, задержанный за попытку отравления матери и отчима в Балашихе, признался еще в двух попытках убийства, сообщает Telegram-канал «112» .

Миссюра пытался убить своих знакомых, к которым приходил в гости. На Старый Новый год он заглянул выпить к девушкам, одной из которых подлил этиленгликоль. Девушку разбил инсульт, она попала в реанимацию.

Спустя 5 месяцев, на майские праздники, мужчина снова посетил гостей, которым добавил химикат в еду. Обе жертвы отравителя выжили.

Следователи отмечают, что данные жертвы отравителя могут быть не последними. До этого мужчина подсыпал отраву в еду своим родителям.