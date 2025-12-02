Байкерша избила туристку из России в турецкой кофейне

Туристку из России Анну избила байкерша в кофейне в турецкой Аланье. Между девушками произошел конфликт, сообщает SHOT .

Анна отметила, что мимо нее проходила байкерша и ударила по ноге. Россиянка возмутилась. После этого байкерша накинулась на нее и избила кулаками.

Затем напавшая вышла из кофейни, села на мотоцикл и уехала. Работники заведения помогли Анне вызвать сотрудников полиции. Девушка отправилась в участок и сняла побои.

Нападавшую тоже привезли туда. Выяснилось, что это 27-летняя турчанка. Она даже в полиции угрожала ей и кричала националистические оскорбления.

Анна писать заявление не стала. При этом полицейские были на стороне пострадавшей и хотели все оформить.

