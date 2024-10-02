«Бахало очень сильно»: петербуржец рассказал, как Иран бомбил Израиль

Иран начал массированную атаку на Израиль и 1 октября выпустил около 180 баллистических ракет. О страшном обстреле рассказал уроженец Санкт-Петербурга Михаил, который уже несколько лет живет в израильском Бат-Яме, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это не первый обстрел в нашей жизни, но в этот раз все было сильнее, громче и мощнее, в общем, бахало очень сильно», — сказал журналистам мужчина.

Он отметил, что раньше при обстрелах со стороны Газы или Ливана многие люди даже не спускались в подвал, однако в этот раз в укрытии собрались все соседи. Мужчина добавил, что в подвале отсутствует связь, и у людей нет возможности узнать о том, что происходит снаружи.

По его словам, обстрелы для жителей Израиля — это уже рутина, но наиболее сильное впечатление произвела атака террористов на трамвай в Яффе 1 октября, примерно в 19:00. Альтернативы этому маршруту нет, по ветке из Петах-Тиквы в Бат-Ям едет очень много людей, рассказал Михаил.