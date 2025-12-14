сегодня в 12:55

Автозак с задержанным экс-главой парка Люберец Орловым попал в ДТП в Подмосковье

В Московской области автозак с задержанным бывшим главой парка культуры и отдыха Люберец Алексеем Орловым попал в ДТП. Его заключили под стражу за, предположительно, получение взятки, сообщает « 112 ».

ДТП случилось в Коломне на Рязанском шоссе, на повороте к деревне Молитвино. Инцидент произошел ночью с 12 на 13 декабря.

Автозак врезался в грузовик. Травмы получили 11 человек.

На опубликованной записи автозак стоит на обочине. У него помят капот. Рядом находятся полицейские.

