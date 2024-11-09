Автозак с тремя заключенными вспыхнул по дороге в СИЗО Симферополя
Автозак с тремя заключенными загорелся во время движения в Крыму
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Из-за технической неисправности коробки передач в Крыму во время движения вспыхнул автозак, внутри которого находились трое заключенных, сообщает SHOT.
Конвой вез заключенных из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя, когда загорелся автозак. Двух мужчин арестовали за кражу, а третьего — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
Сотрудники спецтранспорта успели самостоятельно эвакуироваться, а также вывести заключенных, после чего вызвали спасателей.
В результате происшествия никто не пострадал. Основной версией является неисправность в коробке передач, однако эксперты также проверяют версию о поджоге транспорта заключенными с целью побега.