Автозак с тремя заключенными вспыхнул по дороге в СИЗО Симферополя

сегодня в 16:39

Автозак с тремя заключенными загорелся во время движения в Крыму

Из-за технической неисправности коробки передач в Крыму во время движения вспыхнул автозак, внутри которого находились трое заключенных, сообщает SHOT .

Конвой вез заключенных из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя, когда загорелся автозак. Двух мужчин арестовали за кражу, а третьего — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Сотрудники спецтранспорта успели самостоятельно эвакуироваться, а также вывести заключенных, после чего вызвали спасателей.

В результате происшествия никто не пострадал. Основной версией является неисправность в коробке передач, однако эксперты также проверяют версию о поджоге транспорта заключенными с целью побега.