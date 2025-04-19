Автосервис загорелся на юго-западе Москвы
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Автосервис загорелся в субботу вечером в столичном районе Северное Бутово. В результате ЧП сгорело 3 автомобиля и обрушилась кровля здания, сообщает SHOT.
Возгорание произошло около 19:00 в двухэтажном здании на Варшавском шоссе. Общая площадь возгорания составляет около 150 кв. м.
На опубликованных кадрах видно, как при крупном возгорании в автосервисе в небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.
На месте происшествия работают городские экстренные службы. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.