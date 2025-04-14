Автора хита «Подо мной M5, Asphalt 8» поймали наглухо тонированным в Москве

сегодня в 13:37

Российского рэпера Macan (Андрея Косолапова) задержала дорожная полиция в Москве. Предположительно, сотрудники ГАИ заинтересовались музыкантом из-за тонировки на его Bentley за 30 млн рублей, утверждает Mash .

Дорожная полиция остановила рэпера ближе к вечеру 13 апреля на Малом Каменном мосту. По словам свидетелей, автор хита Asphalt 8 катался на своем «наглухо тонированном» Bentley Bentayga, чем и привлек внимание инспекторов.

Косолапов разговаривал с правоохранителями на протяжении получаса. Пока неизвестно, доставляли ли рэпера в полицейское отделение.

Ранее Macan получил дорожных штрафов на 26 000 рублей всего за одну неделю марта. Он 17 раз нарушил ППД, в основном — превышал скорость.