Автомобиль загорелся после ДТП на северо-западе МКАД

На внешней стороне 69 км МКАД (около съезда № 69) столкнулись три машины, одна из них загорелась, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение в районе аварии затруднено на 3 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор в районе ДТП составляет около 7 км.