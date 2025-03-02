Автомобиль загорелся после ДТП на северо-западе МКАД
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На внешней стороне 69 км МКАД (около съезда № 69) столкнулись три машины, одна из них загорелась, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.
Движение в районе аварии затруднено на 3 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор в районе ДТП составляет около 7 км.