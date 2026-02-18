Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47 км МКАД
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
На внутренней стороне 47 км МКАД произошел пожар, там загорелась машина. На месте уже работают оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Обстоятельства ЧП на дороге и информация о пострадавших в нем уточняются.
Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за происшествия на дороге образовался затор протяженностью около 9 км.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.