Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47 км МКАД

сегодня в 10:09

На внутренней стороне 47 км МКАД произошел пожар, там загорелась машина. На месте уже работают оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства ЧП на дороге и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за происшествия на дороге образовался затор протяженностью около 9 км.

