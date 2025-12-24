Автомобиль вспыхнул посреди дороги в Кемерове

Днем 24 декабря в Заводском районе Кемерова на улице Радищева загорелся автомобиль. Фотографии с места происшествия распространились в Сети, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердили факт вызова пожарной бригады. В частности, для ликвидации пожара автомобиля на улице Радищева в Заводском районе был направлен один специализированный автомобиль и группа из 4 спасателей.

По данным специалистов, прибывших на место, машина была охвачена пламенем, что соответствовало кадрам, опубликованным в интернете. В результате пожара серьезно повреждены двигатель и передняя часть кузова.

По предварительным данным, никто из людей не получил травм. Причины возгорания транспортного средства в данный момент остаются неизвестными.

