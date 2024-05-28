Автомобиль вспыхнул на внутренней стороне 77 км МКАД
Фото - © Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Автомобиль загорелся во вторник утром на внутренней стороне 77 км МКАД — в районе съезда № 76, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На опубликованной фотографии видно, что огонь охватил все транспортное средство.
На место прибыли городские оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего.
По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», в результате инцидента пострадал один человек.
На участке автодороги в районе ЧП затруднено движение машин. Водителей просят искать альтернативные маршруты.