Автомобиль вспыхнул на внутренней стороне 77 км МКАД

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Автомобиль загорелся во вторник утром на внутренней стороне 77 км МКАД — в районе съезда № 76, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На опубликованной фотографии видно, что огонь охватил все транспортное средство.

На место прибыли городские оперативные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», в результате инцидента пострадал один человек.

На участке автодороги в районе ЧП затруднено движение машин. Водителей просят искать альтернативные маршруты.