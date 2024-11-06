Автомобиль такси перевернулся при ДТП в Серпухове. Пострадал водитель
Водитель такси пострадал при столкновении с иномаркой в Серпухове
Фото - © Пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Московской области
Автомобиль такси марки Volkswagen попал в ДТП в городском округе Серпухов. В результате аварии пострадал таксист 1971 года рождения, сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.
Столкновение произошло на улице Ворошилова около 9 часов утра в среду. Водитель такси выезжал с прилегающей территории и не пропустил иномарку Mazda, ехавшую по главной дороге.
Транспортные средства столкнулись, от удара машину такси выбросило в сторону, она перевернулась.Таксиста с телесными повреждениями госпитализировали.
Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение.