Автомобиль такси перевернулся при ДТП в Серпухове. Пострадал водитель

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Водитель такси пострадал при столкновении с иномаркой в Серпухове

Автомобиль такси марки Volkswagen попал в ДТП в городском округе Серпухов. В результате аварии пострадал таксист 1971 года рождения, сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло на улице Ворошилова около 9 часов утра в среду. Водитель такси выезжал с прилегающей территории и не пропустил иномарку Mazda, ехавшую по главной дороге.

Транспортные средства столкнулись, от удара машину такси выбросило в сторону, она перевернулась.Таксиста с телесными повреждениями госпитализировали.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение.