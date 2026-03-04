Автомобиль сгорел под Брянском из-за удара дрона ВСУ
В Брянской области из-за удара украинского дрона сгорел автомобиль, который перевозил сотрудников предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ в среду атаковал село Дареевск Погарского района. Он целенаправленно ударил по «Газели», которая перевозила сотрудников предприятия.
В результате атаки автомобиль сгорел. К счастью, никто не пострадал.
Также из-за дрона поврежден специализированный автомобиль — молоковоз. На месте происшествия работают оперативные службы.
Также днем дрон ВСУ атаковал село Азаровка Стародубского муниципального округа. Там погиб мирный житель.
