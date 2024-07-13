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Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе в Ступине

На проспекте Победы в Ступине водитель 2005 года рождения сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло в районе 23:30 12 июля.

В результате аварии пострадали молодой человек 2004 года рождения и подросток 2007 года рождения. Их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данного ДТП. По результатам проверки специалисты примут решение в установленном законом порядке.