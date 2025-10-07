Автомобиль без водителя переехал пожилую женщину в Воскресенске

В Воскресенске сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии, в которой получила травмы пожилая женщина. Предварительно известно, что пенсионерку переехал автомобиль, в котором не было водителя, сообщает подмосковная полиция .

Нетипичное ДТП произошло днем 7 октября в Воскресенске на улице Энгельса рядом с жилым зданием. Предварительно установлено, что при включении дистанционного запуска двигатель припаркованной машины активировался, и она, неконтролируемо двигаясь, сбила женщину 1954 года рождения, а затем врезалась в столб уличного освещения.

Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах видно, что пенсионерка шла по двору, затем в нее со спины врезался автомобиль без водителя внутри.

Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время стражи порядка проводят расследование для выяснения всех деталей случившегося. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

