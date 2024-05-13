Автомобиль астраханского депутата Харитонова подорвали в зоне СВО
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Автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне спецоперации. Он был в машине, но не пострадал, сообщает Ваza.
Предварительно, взрыв произошел 12 мая. В Сети появилось видео последствий инцидента. На кадрах видно, как машина оказалась полностью объята огнем.
Харитонов рассказал, что в момент взрыва он ехал к родным раненого боевого товарища. Депутат отвозил семье его вещи.
Парламентарий отметил, что успел спасти документы и личные вещи бойца.