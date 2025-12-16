Автобусы, грузовики и легковушки столкнулись под Воронежем, пострадали четверо

сегодня в 09:39

4 человека пострадали в массовой аварии с автобусами в Воронежской области

Ночью на 571 км автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись 7 автомобилей и автобусов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошло примерно в 01:10 во вторник.

Предварительно, 65-летний водитель рейсового автобуса Neoplan не учел погоду, поэтому не справился с управлением и врезался в едущие попутно грузовики DAF, Shacman (водитель — 48-летний житель Дагестана), рейсовый автобус Zhongtong Москва — Таганрог (водитель — 57-летний житель Таганрога), автомобили Skoda Octavia (водитель — 47-летний житель Владимирской области), «ГАЗель» (водитель — 53-летний житель Боброва), Chevrolet Cruze (водитель — 20-летний житель Воронежской области).

Из-за аварии пострадали четыре человека. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Воронежа.

По факту ДТП полицейские начали проверку, специалисты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

