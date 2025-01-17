Автобус влетел в цементовоз: сколько россиян выжили в страшном ДТП на Шри-Ланке
12 россиян находятся в больнице Шри-Ланки после страшного ДТП
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На Шри-Ланке 12 россиян пострадали в результате смертельной автоаварии с участием автобуса, в котором они ехали. Граждан РФ госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы Tangalle Base Hospital, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.
«У кого-то из них серьезные травмы, у кого-то небольшие», — добавили в больнице.
Ланкийский портал Adaderana сообщал, что в южной провинции Хамбантота произошла авария с участием автобуса, в котором ехали россияне. Пассажирский транспорт, перевозивший 30 человек, врезался в цементовоз.
В результате ДТП погиб водитель, травмы получили 19 человек. Причины и обстоятельства крупного ДТП выясняются.