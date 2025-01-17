Автобус с российскими туристами влетел в цементовоз в Шри-Ланке

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19 туристов из РФ пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Шри-Ланке

В Шри-Ланке автобус, перевозивший группу российских туристов, врезался в цементовоз. Авария произошла на Южном скоростном шоссе, сообщает ТАСС .

По данным информпортала Adaderana, в результате столкновения пострадали 19 туристов, сейчас они находятся в местной больнице. Водитель автобуса скончался.

Всего, согласно предварительной информации, в туристическом автобусе было около 30 человек.

Как заявили в российском посольстве в Коломбо, никто из попавших в ДТП туристов в диппредставительство за помощью пока не обратился.