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Автобус с 14 пассажирами перевернулся в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск перевернулся автобус с 14 пассажирами. Водитель не справился с управлением и транспорт съехал в кювет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на 325 км ЦКАД примерно в 10:50.

В салоне в момент происшествия находились 14 пассажиров. За медицинской помощью никто не обращался.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус улетел в кювет и опрокинулся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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