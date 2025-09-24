сегодня в 12:03

Автобус опрокинулся в Тульской области, 5 человек пострадали

Рейсовый автобус опрокинулся в Ефремовском районе Тульской области рядом с населенным пунктом Стрельцы. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

Автобус ехал из поселка Восточный в Ефремов. Водитель не справился с управлением, транспорт скатился в кювет и перевернулся.

В автобусе было 15 человек, среди которых один несовершеннолетний. Пятеро пострадали.

Причины ДТП выясняют. На месте аварии находятся экстренные службы.

На опубликованном видео автобус лежит на обочине крышей вниз. Рядом находятся сотрудники ГАИ и врачи скорой помощи.

