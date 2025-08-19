Авто въехало в кафе, выбив стекла на фудблогеров, снимавших выпуск на камеру

Машина врезалась в кафе, где ели YouTube-блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд

YouTube-блогеры NinaUnrated и Патрик Блэквуд случайно попали в аварию, когда снимали видео для своих каналов, пишет Baza .

Когда блогеры начали снимать видео, «чокнувшись» блюдами, в зал, где они сидели, сбоку въехал автомобиль.

На кадрах видно, что на блогеров посыпались осколки стекла, но при этом автомобиль остановился. Шокированная пара сразу попыталась выбраться из-под обломков, в то время как на заднем фоне персонал ресторана находился в потрясении от произошедшего.

Съемки NinaUnrated и Патрик Блэквуд вели в ресторане Cuvee Culinary Creations в Хьюстоне, который находится в штате Техас.

Информации о состоянии блогеров и причиненных разрушениях, а также о личности совершившего наезд, не уточняется.