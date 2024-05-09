сегодня в 03:09

Авария затруднила движение на Можайском шоссе в Москве

ДТП с участием нескольких машин произошло на Можайском шоссе Москвы в районе дома 45Б, в результате чего было ограничено движение транспорта в сторону центра города, сообщили в столичном Дептрансе .

«На Можайском шоссе (в районе д. 45Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. <…> Движение на эстакаде в сторону центра затруднено», — сказано в публикации.

Информация о пострадавших и все обстоятельства аварии в настоящее время уточняются. Движение было организовано по дублеру.

В 02:38 оно было восстановлено.