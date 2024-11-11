Атакованы дом культуры и вокзал: озвучены последствия налета БПЛА под Запорожьем

Рогов: при атаке дронов ВСУ на автовокзал в Каменке-Днепровской есть раненые

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале озвучил последствия атаки украинских БПЛА на город Каменка-Днепровская (Запорожская область). По его словам, налету дронов подвергся также автовокзал, в результате атаки есть пострадавшие.

Одной из целей атаки оказался газораспределительный узел. В результате удара дрона на месте прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

Кроме того, дроны влетели в вышку связи и местный дом культуры. По словам Рогова, в результате этого никто из местного населения не пострадал.

Тем не менее без пострадавших не удалось обойтись во время удара ВСУ по автовокзалу. Рогов отметил, что в момент налета дронов на вокзале было много людей.

«Информация об их (пострадавших — ред.) количестве и тяжести ранений уточняется», — написал российский госслужащий.